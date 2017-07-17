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В политике все больше врачей, так как их работа, как медиков, не ценится, заявил в юбилейном эфире радио Baltkom бывший руководитель Центра медицины катастроф, депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс.

Также депутат сказал, что народ всегда поддержит медработников.

"Мы своими руками помогаем людям, народ нас знает и поддерживает. Поэтому дорога в политику нам открыта. Мы стараемся многого достичь и изменить ситуацию в стране к лучшему, но, к сожалению, политика - это лишь игра", - рассказал Шицс.

Политик добавил, что, несмотря на фальшивость политиков, общество все же стало жить лучше.

"Однозначно наше общество за 10 лет изменилось в лучшую сторону. Сейчас люди пристегиваются за рулем, празднуют праздники культурно, без наркотиков и драк. Есть, конечно, теневые стороны, в которых прячется людское равнодушие. Но все же мы растем и развиваемся", - отметил Мартиньш Шицс.

Слушайте сегодня в эфире радио Baltkom праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.