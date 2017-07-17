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Радио Baltkom выполняет очень важную функцию в русскоязычном информационном пространстве. При этом важную роль играет энтузиазм сотрудников. Об этом в заявила член совета НСЭСМИ в юбилейном эфире на радио Baltkom Гунта Лидака.

«Я прекрасно помню, как вы начинали 10 лет назад. Это было настолько неожиданно и качественно. Я понимаю, каких трудов и каких денег это стоит», - поделилась впечатлениями эксперт.

При этом важную роль, по мнению Лидаки, играет энтузиазм сотрудников радиостанции.

«У вас работают фанатики, что очень важно. Это тот параметр, который не высчитаешь деньгами, но без которого невозможно достичь успеха. Только так можно создать настолько прекрасную вещь как вы создали», - сказала Гунта Лидака.

Эксперт по СМИ отметила, что радио Baltkom развивается по-современному – мультимедийно.

«Это очень правильно. Вы и радио, и новостная платформа в интернете, и телевидение», - считает Гунта Лидака.

Сейчас, по мненеию эксперта, все быстро меняется, но зрителю и слушателю важны постоянство и традиции. Радиостанция Baltkom сохранила свое постоянство, но выросла в качестве. Оно становится еще сильнее, так как уже стало частью слушателя, и это большое преимущество перед теми, кто меняется постоянно.

Также эксперт подчеркнула, что в Латвии очень сильны позиции радиостанций, в том числе и радио Baltkom.

Сегодня в эфире радио Baltkom слушайте праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.