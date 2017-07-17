Улманис рассказал о жизни по соседству с Вике-Фрейбергой
Эксклюзив | 17 июля 2017 года, 12:18
Первый президент Латвии после восстановления независимости Гунтис Улманис в юбилейном эфире на радио Baltkom рассказал, что помнит, как у Вайры Вике-Фрейберги, проживающей этажом выше, появился внук.
"В какой момент она стала там жить не помню. Но помню, когда у Вайры Вике-Фрейберги появился внук. Этот момент я хорошо помню, в этот момент жизнь этажом выше закипела", - рассказал Улманис.
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