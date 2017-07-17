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Мир постоянно меняется и свежесть передач – это очень важный элемент, такой мыслью в эфире радио Baltkom поделилась директор фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Следует также заметить, что она была одним из первых гостей на радио.

“Это было в первый год существования радио, я пришла договариваться о рекламе. Случайно выяснилось, что президент вашей компании - ученик моей мамы, она была его любимым преподавателем. Это было очень приятно... Мне нравится свежесть, присутствующая в ваших передачах. Мы живём в меняющемся мире, и мне кажется, что это очень важно”, - рассказала Давыдова.

На вопрос о том, как у нее прошёл 2007 год, директор фонда ответила положительно, подчеркивая, что год выдался хорошим.

“Потрясающее время - преддверие 10-летия фонда, которое было в феврале 2008 года. В отличии, от своих коллег я не бизнесвумен, а человек культуры, и у меня есть свои задача и миссия. Денег хватало, казалось, они будут всегда. 2007 год был очень хороший, у нас было много концертов, я очень много играла. Из маленького города переместились в большой. Но потом случилось, что случилось, и бизнесмены удивлялись, как мы держались на плаву”, - отметила Давыдова.

Кризис больно бьет по карману, но если человек со стержнем, преодолеть его будет легко, так считает директор Фонда Германа Брауна.

“Думаю, что на самом деле кризис больно бьет по карману, но если в твоей душе есть стержень, то ты это преодолеваешь. Мы здесь, мы на плаву, мы не изменили своей профессии. Отошел один фестиваль, прибавилось два. Я приумножаю, что происходит, можно так сказать”, - сказала она.

В конце эфира Инна Давыдова сравнила кризис с ремонтом – закончить его нельзя, а прервать можно.

Сегодня в эфире радио Baltkom праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.