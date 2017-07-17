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Радиостанция Baltkom самая политкорректная, отметил в юбилейном эфире радио Baltkom председатель правления сети ресторанов Lido, предприниматель Гунарс Кирсонс.

Предприниматель поделился, что в студии радио Baltkom уютно и никто не перебивает гостей.

"Я люблю слушать радио в машине, и важным критерием при выборе радиостанции является политкорректность. Большинство радиостанций Латвии политизированы в одну или другую сторону, но радио Baltkom этим не грешит. Поэтому я остановил свой выбор именно на этом радио. Да и будучи в гостях в студии, мне всегда уютно и спокойно, и, что очень важно, меня не перебивают и действительно слушают", - рассказал Кирсонс.

Также он добавил, что Латвия нуждается в качественной продукции.

"10 лет назад правители кричали, что при вступлении в Европу у нас будет все и сразу: у каждого появится квартира, дороги станут идеальными... Но вышло совсем не так. Мы все еще не в состоянии выкарабкаться из застоя. Обратите внимание, что большинство маленьких стран богатые, а мы бедные. Причина этому постоянный бег куда-то и отсутствие качественной продукции и услуг. Нам необходимо приостановиться и начать работать качественно и с кайфом. Как радиостанция Baltkom", - заявил Гунарс Кирсонс.

Слушайте сегодня в эфире радио Baltkom праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.