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Раньше я любил вызывать бунт у публики, но сейчас у меня другие ценности, сказал в юбилейном эфире радио Baltkom журналист, публицист Лато Лапса.

Журналист рассказал, что за последние десять лет его мировоззрение существенно поменялось.

"В 2007 году я издал очередную книгу. Тогда мне пришлось заложить квартиру. Сейчас квартира на месте, все в порядке. Ранее я любил, когда публика бунтовала. Просто обожал разоблачать разных "героев" и устраивать скандалы. В данный момент я хвалю себя уже за совсем другие поступки. Одно и тоже - это скучно. Вот если я напишу еще одну книгу, то буду очень доволен собой. А не так давно я спас 10 котят и, уверен, что кошачий Боженька об этом знает, а вот знает ли о моих благородных поступках рижская публика мне не важно.

Также Лапса отметил, что не чувствует никакого угрызения совести по поводу "героев" своих разоблачений и скандалов.

"Те люди, которых я разоблачил спокойно живут дальше, в общем, как и я. Как говорил господин Каргин: "В его Мерседесе нищих нет". Вот и я не встречаю на улицах Риги своих героев", - заявил Лато Лапса.

Слушайте сегодня в эфире радио Baltkom праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.