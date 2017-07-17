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Попытки государства найти недостающие деньги, обирая жителей, а не вкладывая в развитие - это дикость и непрофессионализм, заявил в интервью радио Baltkom председатель Совета фармацевтического предприятия Grindeks Киров Липман.

"Новая налоговая реформа для меня - дикость. Как для экономиста и патриота для меня больно, что в стране уничтожена промышленность, нет среднего класса, а недостающие деньги государство пытается содрать с физических лиц, а не получить, вкладывая в развитие.

Чем богаче будут люди, тем лучше для страны! Я проводил расчеты, и уверенно заявляю, что при таких лесных богатствах, с тремя портами, маленькая Латвия могла жить в десять раз лучше, чем Швейцария!

Я счастлив что живу в Латвии, но управлять страной нужно правильно и профессионально. Если у руля профи, то он смотрит вперед, знает, чего хочет достигнуть. Я надеюсь, что когда-нибудь и в нашей стране правительство возглавят не партийцы, а настоящие профессионалы", - подчеркнул Киров Липман.

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