#radioBaltkom10: погода от Ульманиса, дартс от Бергманиса и генпрокурор с фирменной тату (1)
Сегодня на радио Baltkom проходит праздничный марафон, посвященный 10-летнему юбилею. У нас в гостях уже побывали бывший премьер-министр Латвии, председатель правления общества Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш, латвийский дзюдоист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Всеволод Зеленый, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, госконтролер Элита Круминя, генеральный прокурор Эрик Калнмейерс и многие другие.
Сегодня мы решили развлечь наших гостей (а заодно и себя!) разными заданиям.
Так, например, мы услышали "ненастный" прогноз погода от экс - президента Латвии Гунтиса Улманиса.
Министр обороны Раймонд Бергманис показал мастер-класс по игре в дартс, который радио Baltkom подарила Ольга Проскурова.
Министр обороны также не упустил возможности набить татуировку с название Baltkom.
Не упустил такую возможность и генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.
Председатель парламентской фракции No sirds Latvijai, депутат Сейма Ингуна Судраба показала высший пилотаж, прочитав несколько скороговорок.
Политолог Кристиан Розенвалдс предложил сыграть в бадминтон главному редактору радио Baltkom Наталье Михайловой и главе холдинга Mix Media Group Андрею Фелдманису.
Весь день на радио Baltkom - самые разные гости в особенном юбилейном марафоне. Присоединяйтесь к нему!