Эксклюзив |

Сегодня на радио Baltkom проходит праздничный марафон, посвященный 10-летнему юбилею. У нас в гостях уже побывали бывший премьер-министр Латвии, председатель правления общества Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш, латвийский дзюдоист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Всеволод Зеленый, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, госконтролер Элита Круминя, генеральный прокурор Эрик Калнмейерс и многие другие.

Сегодня мы решили развлечь наших гостей (а заодно и себя!) разными заданиям.

Так, например, мы услышали "ненастный" прогноз погода от экс - президента Латвии Гунтиса Улманиса.

Коротко о погоде #radiobaltkom10 Публикация от Новостной портал (@mixnews) Июл 17 2017 в 1:43 PDT

Министр обороны Раймонд Бергманис показал мастер-класс по игре в дартс, который радио Baltkom подарила Ольга Проскурова.

В десяточку! #radiobaltkom10 Публикация от Новостной портал (@mixnews) Июл 17 2017 в 2:40 PDT

Министр обороны также не упустил возможности набить татуировку с название Baltkom.

#radiobaltkom10 Публикация от Новостной портал (@mixnews) Июл 17 2017 в 2:32 PDT

Не упустил такую возможность и генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

#radiobaltkom10 Когда генпрокурор самый заядлый слушатель и обожатель! Публикация от Новостной портал (@mixnews) Июл 17 2017 в 1:02 PDT

Председатель парламентской фракции No sirds Latvijai, депутат Сейма Ингуна Судраба показала высший пилотаж, прочитав несколько скороговорок.

Ингуна выговаривала, выговаривала, да и выговорила #radiobaltkom10 Публикация от Новостной портал (@mixnews) Июл 16 2017 в 10:39 PDT

Политолог Кристиан Розенвалдс предложил сыграть в бадминтон главному редактору радио Baltkom Наталье Михайловой и главе холдинга Mix Media Group Андрею Фелдманису.

#radiobaltkom10 Публикация от Новостной портал (@mixnews) Июл 17 2017 в 4:43 PDT

Весь день на радио Baltkom - самые разные гости в особенном юбилейном марафоне. Присоединяйтесь к нему!

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