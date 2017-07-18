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Снижение качества продуктов происходит из-за глобализации. Но люди начинают понимать, что глобализм – это плохо. Об этом заявил руководитель АО Dzintars Илья Герчиков в юбилейном эфире на радио Baltkom.

«Для меня оказалось приятным сюрпризом, как нас поддержало население в наши трудные времена. Это значит, что мы нужны», - поделился Илья Герчиков.

Глобальный экономический кризис, по мнению предпринимателя, не закончился, но он дает много возможностей.

«Ценность дела проверяется кризисом. Если может пережить, то станет сильнее. Посмотрите на все известные бренды мира. У всех были не лучшие времена», - заявил Илья Герчиков.

При этом качество жизни снижается. И виной тому, по мнению предпринимателя, глобализм.

«За последние десять лет мы отучились от нормальной еды, от нормального отдыха. Зачем надо работать? Чтобы жить и получать удовольствие. Неправильно, если люди работают, чтобы выживать», - считает Герчиков.

При этом руководитель Dzintars сохраняет оптимизм. «Люди начинают понимать негативные стороны глобализма. Не зря в Гамбурге столько людей протестовали недавно. Люди начинают ценить хорошие продукты, хорошие изделия. Ведь глобализация – это способ обобрать больше людей, дав им некачественный продукт», - считает Илья Герчиков.