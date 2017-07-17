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Идеальной страны не бывает, но возможность приблизить ее к таковой находится только в наших руках, заявила в юбилейном эфире радио Baltkom директор Института Латвии Айва Розенберга.

Также директор отметила, что десять лет - это целая эпоха.

"Мы, конечно, можем критиковать что-то, что нам не нравится в устройстве нашего государства, но все равно хорошо видно, что за эти десять лет мы продвинулись вперед. Десятилетие - это целая эпоха, которая внесла прогресс в развитие наших возможностей.

Да, идеальной страны не бывает, но вероятность приблизить ее к таковой только в наших руках. Проекты над которыми я работала показали, что в Латвии живут творческие и талантливые люди. Вместе мы можем сделать очень многое", - сказала Розенберга.

Также директор поделилась своими впечатлениями об экс-президенте Латвии Вике-Фрейберге.

"Работа с Вайрой Вике-Фрейбергой произвела на меня колоссальное впечатление. Она закончила пять университетов, знает много языков и сейчас руководит клубом бывших президентов. Фрейберга - личность мирового масштаба и я рада, что мне довелось с ней работать", - подчеркнула директор.

И добавила, что Латвия стала популярна среди иностранных студентов.

"Миссия института Латвии - распространять информацию о Латвии. Также мы готовим иностранных журналистов, которые приезжают в Латвию. Это две самые важные отрасли нашей деятельности. Могу сказать, что о Латвии знают уже в очень многих странах. К нам приезжают журналисты из Японии, Южной Кореи, Египта", - отметила Айва Розенберга.

Слушайте сегодня в эфире радио Baltkom праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.