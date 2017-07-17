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Качество и дружелюбие – главные отличительные черты радио Baltkom, сказала в рамках марафона, посвященного 10-летию радио оперная певица, организатор музыкального фестиваля "SUMMERTIME – приглашает Инесса Галанте" Инесса Галанте.

"Наши отношения с радио Baltkom очень плотные, очень давнишние, любовные, я надеюсь обоюдно, очень дружественные и я благодарю Андрея Фелдманиса и его команду, его чудесных ребят, которые всегда с нами и помогают нам освещать наши события, мы вовлечены в Вашу жизнь. Это такое взаимопроникновение и дружба сосуществования. Я люблю вас и буду всегда на вашей стороне, а вы, надеюсь, на моей", - сказала Инесса Галанте.

Кроме того, по словам оперной дивы, основной отличительной чертой радиостанции является качество.

"Мой фестиваль проходит уже 13 лет и все это время мы были в содружестве с радио Baltkom, и я надеюсь, что наша дружба продолжится еще минимум лет 20-30. Я полна благодарности, тепла и желаю вам процветания. На Baltkom всегда есть какое-то чуткое отношение друг к другу, что очень важно. И самое главное – это качество. Так что вы – десятилетние и любимые", - сказала Галанте.

Сегодня в эфире радио Baltkom слушайте праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.

Фотогалерею с юбилея радио Baltkom можно посмотреть ЗДЕСЬ