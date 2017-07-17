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Сегодня в праздничном эфире радио Baltkom известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что из всех видов журналистики он выделяет именно радио, по той причине, что оно преподносит наиболее понятную и яркую информацию.

“Я – журналист, и среди всех видов журналистики на первое место я ставлю радио. Потому что радио имеет только слово. Не видно ничего, нет выражения лица, нет жестикуляции. Печать позволяет перечитывать, возвращаться. А радио должно суметь сразу выдать все так, чтобы это было понятно, ярко, интересно”, - подчеркнул Познер.

Он также считает, что главная задача журналиста заключается в том, чтобы информировать публику, а не пытаться формировать мнение слушателей.

“Я считаю, что задача журналиста – прежде всего информировать публику, давать полную информацию, объективную информацию, честную информацию, а не пытаться убеждать своего слушателя или так, или иначе. Наоборот, уважая его, предоставить ему максимум информации, чтобы он сам сделал свои выводы. И представляется, что радио именно этим и занимается в очень непростых обстоятельствах”, - отметил Владимир Познер.

Также телеведущий выразил надежду, что в эфире Baltkom он появляется не в последний раз, и пожелал радиостанции пользоваться таким же уважением и через следующие 10 лет.

“Я надеюсь, что еще не раз появлюсь у вас в эфире. От души поздравляю вас с вашим 10-летием и, очень надеюсь, что еще через десять лет вы будете в эфире, и будете пользоваться никак не меньшим уважением, чем пользуетесь сейчас”, - заключил Познер.

Сегодня в эфире радио Baltkom слушайте праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.