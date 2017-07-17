Галкин на Baltkom: я облегчил работу папарацци - сам фотографирую Аллу
Эксклюзив | 17 июля 2017 года, 17:46
Российский артист Максим Галкин собственноручно ведет быстро набравшую популярность страницу в соцсети Instagram всего несколько месяцев. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.
"Я недавно этим занялся, до этого Instagram вел администратор моего сайта, там не было такой активности, как сейчас. А три месяца назад я купил новый смартфон и решил, что надо заняться", - сказал Галкин.
По словам супруга певицы Аллы Пугачевой, таким образом он облегчил работу фотографов.
"Я немного облегчил работу папарацци. Раньше им приходилось постоянно дежурить около нашего дома, а так они могут отдохнуть", - сказал Галкин.
Добавим, на Instagram-страницу Галкину в данный момент подписано более миллиона человек.