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Российский артист Максим Галкин собственноручно ведет быстро набравшую популярность страницу в соцсети Instagram всего несколько месяцев. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.

"Я недавно этим занялся, до этого Instagram вел администратор моего сайта, там не было такой активности, как сейчас. А три месяца назад я купил новый смартфон и решил, что надо заняться", - сказал Галкин.

По словам супруга певицы Аллы Пугачевой, таким образом он облегчил работу фотографов.

"Я немного облегчил работу папарацци. Раньше им приходилось постоянно дежурить около нашего дома, а так они могут отдохнуть", - сказал Галкин.

Любимая загорает Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют #аллапугачева #максимгалкин #отдых @alla_orfey Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Гарик - парикмахер. Лиза и Гарик борются за место на папе #стригунаходу #безработынеостанусь #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 27 2017 в 11:02 PDT

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 13 2017 в 3:17 PDT

Добавим, на Instagram-страницу Галкину в данный момент подписано более миллиона человек.