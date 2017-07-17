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Политолог Кристиан Розенвалдс считает, что русскоязычная журналистика в Латвии гораздо лучше латышской. Об этом он заявил в юбилейном эфире радио Baltkom.

Политолог отметил, что радиостанция Baltkom творит свои новости сама и делает это замечательно.

"Мне нравится формат радио Baltkom, я считаю - это лучшая журналистика в Латвии. Скажу больше - она даже лучше, чем латышская. Радиостанция Baltkom живет в другом информационном поле, которое творит сама. Если честно, латышские СМИ больше полагаются на информационные агентства и черпают все оттуда. Русская журналистика работает самостоятельно и чаще связывается напрямую со специалистами, чтобы получить информацию. Поэтому, то что касается социальной жизни или политики, у русских СМИ намного больше качественного контента собственного содержания, - сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что музыка Baltkom - кайф.

"Я кайфую от музыкальной подборки на радио Baltkom и за это отдельное спасибо господину Фелдманису. Я пытался составить собственный плейлист с подобными композициями, но понял, что Фелдманис уже сделал это за меня. Так что вечерами я слушаю радио и кайфую", - поделился политолог.

Розенвалдс также добавил, что Латвия - это мирная страна.

"За 10 лет в Латвии знаковых событий, к счастью, не было. Был кризис, но мы его уже пережили. По нашим улицам не расхаживают агрессивно настроенные беженцы, как, например, во Франции. Мы живем в очень мирной и приятной стране. Но мы часто угнетаем все, вместо того чтобы замечать позитивные стороны", - подчеркнул Кристиан Розенвалдс.

Слушайте сегодня в эфире радио Baltkom праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.