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Посвященная 30-летию Чернобыльской катастрофе программа на радио Baltkom оказалась одной из самых профессиональных передач, в которых пришлось принимать участие экс-президенту Латвии, хирургу Валдису Затлерсу. Об этом он сказал в рамках юбилейного марафона на радио Baltkom.

"У меня есть свой рейтинг лучших интервью и дискуссий за последние десять лет. В этом рейтинге есть и одна ваша передача. Это был "Круглый стол" посвященный 30-летию Чернобыля. Я был в Чернобыле и вы меня пригласили. Я ничего особенного не ждал от этой встречи, ведь и раньше давал интервью о Чернобыле. Но это оказалась одна из самых хорошо подготовленных передач. Я был поражен профессионализмом ведущих, были найдены эксперты и свидетели, я мало что слышал лучше этой передачи, поэтому она уверенно занимает место в моем топе-3 передач, не только среди латвийских, но и среди тех передач России, Америки и других стран, которые я слышал", - сказал экс-президент.

Оценивая прошедшие 10 лет он отметил, что меняется многое, кроме самого человека.

"Меняется то, что ты должен делать, и то, что не должен. 10 лет назад, в момент, когда я вступил в должность и ко мне подошли два мальчика в черном и я почувствовал себя под опекой, может быть даже под арестом, я понял, что моя ответственность сильно поменялась, а потом все пошло своим путем", - отметил Затлерс.

По его словам, у каждого президента страны - свой проект, свое видение того, как будет выглядеть здание государства

"Тут главное, чтобы то, что строится - достраивалось до конца, и не сносили ничего нужного, что строил предыдущий. Ведь каждый, кто что-то строил в тот момент было важно", - подчеркнул он.

Сегодня в эфире радио Baltkom прошел праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.

Фотогалерею с юбилея радио Baltkom можно посмотреть ЗДЕСЬ.