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Лучший песок в мире для пляжного волейбола - в Юрмале, рассказал в посвященному 10-летию радиостанции Baltkom праздничном эфире чемпион Европы Александр Самойлов.

"Самый лучший пляжный песок в мире - в Юрмале. Он чистый, легко отряхивается, ты можешь играть в белой майке и после игры она останется белой. После матчей в США, в других странах, даже на лучших пляжах, майка вся серая. В Юрмале хорошо лежать и приятно падать", - сказал чемпион.

Говоря о десятилетии радиостанции Baltkom, он отметил, что за десять лет и в латвийском спорте многое изменилось.

"За десять лет Латвия из неизвестной пляжно-волейбольной страны превратилась в этом виде спорта в мировую державу. У нас всего 1,8 миллионов населения, а мы столькими видами спорта занимаемся! Литовцы, например, сконцентрировались на баскетболе, а у нас посмотрите, какие успехи: и теннис, и копье, тот же волейбол. У нас очень спортивная страна, мирового значения", - подчеркнул Самойлов.

Также спортсмен поделился своими предпочтениями в музыке и в получении новостей.

"Я не читаю новости в газетах и на сайтах, не смотрю телевизор, единственное откуда я узнаю новости - радио Baltkom. Я придерживаюсь мудрости Хемингуэя, который сказал - не надо тратить время на чтение новостей, обо всем важном и так будут все говорить. А мне о новостях говорит ваша радиостанция. А если мне вечерами надо расслабиться, я тоже дома всегда включаю ваш канал, потому что ваша музыкальная подборка полностью совпадает с моими предпочтениями", - сказал Александр Самойлов.

Сегодня в эфире радио Baltkom прошел праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.