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Радио Baltkom является источником оперативной информации, благодаря чему, например, туристы могут узнать самую актуальную информацию, сказал в рамках марафона, посвященного 10-летию радио Baltkom глава TezTour Константин Пальгов.

"В одну из пиковых ситуаций, когда наши туристы застряли на одном из курортов и им надо было донести важные новости, мне менеджеры предложили обратиться на Baltkom, что мы и сделали. Новости радио были продублированы на сайте Mixnews.lv. Это было профессилональное знакомство. А с тех пор между нами началась дружба. Сейчас могу точно сказать, что самое лучшее радио Латвии", - сказал Пальгов.

По словам Пальгова, туризм – это положительная эмоция, и если отмотать время на 10 лет назад, то люди тратили на туризм астрономические суммы. Но с течением времени, после череды кризисов, путешественники стали оценивать свои возможности.

"Если в прошлые годы они ездили в отель, где 15 бассейнов, которые они все даже не могли обойти за время отпуска, то такие глобальные перемены, такие как переход на евро и вступление в Евросоюз, показал людям, что надо с умом подходить к тратам", - сказал Пальгов.

Фотогалерею с юбилея радио Baltkom можно посмотреть ЗДЕСЬ