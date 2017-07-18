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Если покинувшие "Единство" пять депутатов хотят участвовать в парламентских выборах следующей осенью, они должны поторопиться и проделать большую работу. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, исследователь, ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Ивар Иябс.

«Чисто формально собрать 200 человек для учредительного конгресса новой партии не так уж и трудно. Но если они серьезно хотят стартовать на выборах осенью 2018 года, они должны очень серьезно поработать над тем, чтобы у них были люди, деньги и какая-то более-менее достоверная программа, которую они могут предложить избирателям», - считает политолог.

По мнению Иябса, пятеро вышедших из партии «Единство» депутатов – Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин - более-менее известны в латышской среде, а Лоскутов знаком и среди русскоязычных. Но, тем не менее, это не политические звезды первой величины. И преодолеть 5-процентный барьер своими силами им будет крайне сложно.

«Самое интересное не то, что будет происходить с Винькеле, а то, что будет происходить с «Единством», которое сейчас является большой и влиятельной партией. Как-никак, у них 5 министров в правительстве. Думаю, что конгресс «Единства» в конце лета будет довольно «кровавым»: могут появиться новые инициативы, люди будут делиться. Насколько я знаю, многие из «Единства» не ушли в отпуск, а остались в Риге и ищут варианты, как жить дальше», - заявил Ивар Иябс.

Как уже сообщал Mixnews, депутаты Сейма Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии «Единство», однако пока намерены оставаться в составе парламентской фракции этой партии.