Эксклюзив |

В том составе, в котором партия "Единство" существовала, она бы не смогла эффективно продолжать работу. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразил депутат Сейма Андрей Юдин, который вчера, 17 июля, подписал заявление о выходе из партии.

"Нам предлагали уйти из партии еще в 2015-15 годах, в конце прошлого года мы приняли решение, что вместе мы не сможем эффективно продолжать работу. У нас была своя точка зрения на внутрипартийные процессы, она отличалась от точки зрения коллег еще с 2014 года. Мы создадим новую партию, на сегодняшний день это для нас более важно, чем выяснение старых обид", - сказал Юдин.

Он отметил, что вышедшие из партии депутаты будут продолжать работу в парламенте, как представители фракции "Единство".

"Мы будем продолжать работать во фракции, потому что мы были выбраны в "Единство", и это вопрос не о том, нравится нам что-то или нет, а о том, чтобы сохранить стабильность. Есть силы, которые хотели бы, чтобы это правительство пало, чтобы пришла другая коалиция. Я надеюсь, что фракция "Единство" сможет работать вместе, как единая сила", - сказал Юдин.

Напомним, что пять депутатов Сейма - Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин - вышли из партии "Единство" из-за идеологических и политических разногласий с коллегами.