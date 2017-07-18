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Партия "Единство" готова сотрудничать с новой партией, которую создадут отколовшиеся от этой политической силы пятеро депутатов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс.

"Не только в нашей партии, но и в обществе в целом дискуссии были заметны давно, последний год-два. Винькеле всегда имела особый взгляд на политическое развитие, вопрос лидерства всегда стоял у нее на повестке дня. Если говорить о том, насколько это влияет на нас, то, на наш взгляд, это не очень приятно, но, с другой стороны, это позволит партии больше сосредоточиться на актуальных темах: экономическое развитие, благосостояние, образование. Думаю, если Винькеле сможет создать серьезную партию, которая станет серьезным игроком, то это будет только хорошо и мы готовы сотрудничать", - сказал политик.

По словам Кампарса, после того, как внутриполитические проблемы решены, все силы нужно сосредоточить на выборе молодых лидеров, чтобы успешно стартовать на парламентских выборах 2018 года.

"Действительно, нам не удалось создать диалог между либеральным и достаточно консервативным крылом, которое может и является меньшинством в нашей партии, но объективно видны и очень активны в политике. Да, к сожалению, демократическими переговорами внутри партии это урегулировать не удалось, но не думаю, что это каким-то образом отразиться на старте нашей партии на выборах 2018 года. В этом смысле мы сейчас стали намного свободнее, так как те проблемы, которые создавались внутри партии и занимали много энергии, они решились - госпожа Винькеле ушла. Сейчас мы должны создать то новое, что мы начали во время "рижской кампании" на прошедших муниципальных выборах. Это молодые лидеры, такие как Кирсис, технологический подход к вопросам, чтобы "Единство" стало молодой энергичной партией с глубокими корнями в прошлом, но с новыми лидерами в будущем", - сказал Кампарс.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Сейма Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство". В то же время депутаты продолжат работать во фракции "Единства".