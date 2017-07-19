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Дождливое и холодное лето в северной части Европы сыграло на руку туристической отрасли стран Средиземноморья. Спрос на отдых в теплых странах очень высокий, заявил в эфире радио Baltkom глава туроператора TezTour Latvia Константин Пальгов.

«Не буду скрывать, туристическая отрасль зарабатывает большие деньги. Отели на Средиземном море – миллиарды. Никаких скидок не дают. Я сам недавно был в отпуске. Думал, воспользуюсь служебным положением и выбью скидку. Не тут-то было. Говорят, владельцы отелей своих детей из номеров выселяют, чтобы заработать деньги. Вблизи моря дешевле 60-80 евро в день нормальных отелей нет нигде», - рассказал руководитель турфирмы.

При этом, по словам Константина Пальгова, значительную часть спроса на отдых в теплых странах в этом году удовлетворяет Турция.

«В сентябре мы добавляем рейсы в Анталию. Только у нас в субботу будет улетать три самолета в этом направлении, не говоря уж о конкурентах. После прошлогодних волнений в Турции всё успокоилось. Если год назад многие клиенты говорили «дайте нам что-нибудь не в Турции», то сейчас ценители комфортного отдыха по принципу «всё включено» снова выбирают это направление», - заявил Пальгов.

На втором месте по популярности – Греция, причем спрос на эту страну заметно вырос. Третье место, по мнению Константина Пальгова, делят Франция, Италия и Болгария.

«По-настоящему в выигрыше те туристы, кто взял путевки в феврале-марте этого года, когда гостиницы еще давали скидки. Но те, кто думал, что сможет в июле насладиться нашими пляжами, явно просчитался», - считает глава туроператора TezTour Latvia Константин Пальгов.