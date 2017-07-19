Скидок не ждите: Средиземноморье заработало миллиарды на наших дождях (+ОПРОС) (4)

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Эксклюзив | 19 июля 2017 года, 10:01

Дождливое и холодное лето в северной части Европы сыграло на руку туристической отрасли стран Средиземноморья. Спрос на отдых в теплых странах очень высокий, заявил в эфире радио Baltkom глава туроператора TezTour Latvia Константин Пальгов.

«Не буду скрывать, туристическая отрасль зарабатывает большие деньги. Отели на Средиземном море – миллиарды. Никаких скидок не дают. Я сам недавно был в отпуске. Думал, воспользуюсь служебным положением и выбью скидку. Не тут-то было. Говорят, владельцы отелей своих детей из номеров выселяют, чтобы заработать деньги. Вблизи моря дешевле 60-80 евро в день нормальных отелей нет нигде», - рассказал руководитель турфирмы.

При этом, по словам Константина Пальгова, значительную часть спроса на отдых в теплых странах в этом году удовлетворяет Турция.

«В сентябре мы добавляем рейсы в Анталию. Только у нас в субботу будет улетать три самолета в этом направлении, не говоря уж о конкурентах. После прошлогодних волнений в Турции всё успокоилось. Если год назад многие клиенты говорили «дайте нам что-нибудь не в Турции», то сейчас ценители комфортного отдыха по принципу «всё включено» снова выбирают это направление», - заявил Пальгов.

На втором месте по популярности – Греция, причем спрос на эту страну заметно вырос. Третье место, по мнению Константина Пальгова, делят Франция, Италия и Болгария.

«По-настоящему в выигрыше те туристы, кто взял путевки в феврале-марте этого года, когда гостиницы еще давали скидки. Но те, кто думал, что сможет в июле насладиться нашими пляжами, явно просчитался», - считает глава туроператора TezTour Latvia Константин Пальгов.

Комментарии 4
Мимими45 минут назад
Очень хорошо, будем "загорать" в Латвии. Загар будет синенький или зелененький)
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:-)) 1 час назад
Да уж, гарантированно хорошая погода только за деньги. Если две недели отпуска и выпадет такая срань, поневоле захочется быть уверенным, что погда будет , хоть и не у себя дома.
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Anatoly2 минуты назад
Автор забыл дописать,что сейчас из-за хорошего жаркого лета пылает Португалия и Франция.Народ даже выселяют.По мне,так лучше пусть в Латвии идут дожди и ничего не будет гореть,чем жара и частые пожары наносящие урон.Но это дело вкуса.Пусть в Европе кроме прибыли от туристов подсчитают убытки,какой нанесли им пожары,и я думаю,что подсчёт будет в пользу пожаров.Слишком много чего уничтожено этими пожарами.Да,в этом году в Латвии прохладно,но год не приходится на год,в следующем году может стать теплее.
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