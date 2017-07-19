Эксклюзив |

Обычно погода влияет на работу коммунальных служб, однако у хозяйств, обеспечивающих функционирование жилых зданий в Риге, этим летом из-за осадков работы не прибавилось. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, говоря о количестве выпавших осадков.

"По сравнению с ситуацией в Вильнюсе, где сильные дожди вымывают дороги, в Риге дела обстоят лучше. Дожди являются проблемой для канализационных систем, так как после зимы в плохо очищенных от песка трубах, вода проходит намного медленнее", - пояснил Радзевич.

По его словам, после затяжных дождей вода часто проникает в подвалы, что влияет на состояние жилых домов в целом.

"Также чрезмерное количество осадков может повлиять и на движение общественного транспорт, так как современные трамваи - низкопольные, что делает их чувствительнее", - сказал Радзевич.

Он также добавил, что на ситуацию с ремонтом столичных улиц погода никак не влияет, и все идет согласно заданному плану.