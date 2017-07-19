Эксклюзив |

17 июля на 56-м году жизни скончался нейрохирург Арис Аудерс, бывший министр здравоохранения в правительстве Репше, занимал эту должность с ноября 2002 по март 2003 года. Прощание с Арисом Аудерсом — сегодня в 14 часов в рижском крематории.

Его деятельность на посту министра была отмечена непрерывными скандалами.

По утверждению журнала Privātā Dzīve, Аудерс совершил самоубийство.

И хотя причины смерти экс-министра пока не раскрывается публично, издание пишет, что несколько близких к семье Аудерса людей подтвердили, что врач совершил самоубийство.

Друзья Аудерса рассказали, что серьезным ударом для бывшего политика стала потеря сертификата врача, а также переживания в личной жизни. Около года назад он расстался с женой.

В ноябре 2002 года газета «Диена» сообщила, что министр употреблял наркотики. Статья в газете основывалась, на старом интервью журналу «Ригас Лайкс», где на вопрос не пробовал ли он наркотики, Арис Аудерс ответил: «ЛСД – нет. Марихуану – конечно. Почему бы нет?» Правда, уточнил, что употреблял он марихуану немного – несколько раз.

Тогда помощник премьера Репше Данс Титавс оправдывал Аудерса: «Ошибка молодости не должна преследовать его всю жизнь». Титавс также выразил уверенность, что сейчас министр не курит «травку», а было бы иначе – его тут же уволили бы. Помощник главы правительства уверял, что в Кабинете министров вообще никто ничего не курит.

Депутат Сейма от Союза «зеленых» и крестьян нарколог Янис Страздиньш заявил: «В молодости всякое бывает». Нарколог пояснял, что марихуана оставляет значительное воздействие на организм лишь при длительном потреблении, Аудерс энергичный и целеустремленный человек, он не похож на наркомана.

В январе 2003 года разразился скандал с незакоными приобретением министром автомоб Volvo S80, который был куплен Государственным агентством обязательного страхования здоровья за 18 000 латов. В результате Аудерс от автомобиля отказался.

30 января 2003 года Сейм отклонил предложение депутатов Народной партии о выражении недоверия Аудерсу.

Против отставки Аудерса проголосовали 56 депутатов, за выражение недоверия -- 41 депутат, воздержавшихся не было. Аудерс отделался выговором от Репше.

25 февраля 2003 года по запросу министра здравоохранения Аудерса Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией возбудило первое уголовное дело с момента создания учреждения. Дело было возбуждено по факту возможных нарушений при организации конкурсов на закупку медицинских товаров в Рижской больнице травматологии и ортопедии, директором которой был доктор Валдис Затлерс. В марте премьер Репше поручил министру восстановить Затлерса на должности директора больницы, с целью обеспечения дальнейшей лечебной деятельности.

20 марта 2003 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией возбудило уголовное дело против бывшего руководителя центра позвоночной хирургии Больницы травматологии и ортопедии Ариса Аудерса в связи с злоупотреблением доверием пациентов и необоснованным взиманием двойной оплаты за операции в 2002 году. Премьер-министр Репше потребовал его отставки с поста министра.

В мае 2003 года Аудерс вышел из партии «Новое время», одним из основателей которой он был.

23 марта 2004 года Отдел по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры закончил досудебное расследование по делу бывшего министра здравоохранения Ариса Аудерса и сегодня предъявил ему окончательное обвинение в мошенничестве на сумму свыше 40 тысяч латов по 77 преступным эпизодам.

10 марта 2006 года Рижский окружной суд признал бывшего министра здравоохранения, Ариса Аудерса виновным в мошенничестве и приговорил его к денежному штрафу в размере 150 минимальных зарплат или 13,5 тысяч латов и конфискации имущества. Аудерс свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

28 декабря 2007 года Палата уголовных дел Верхового суда постановила оставить в силе приговор Арису Аудерсу об уплате штрафа в размере 150-минимальных зарплат (13 500 латов) и конфискации имущества. Однако Верховный суд признал Аудерса невиновным по инкриминируемым ему 20 преступным эпизодам.