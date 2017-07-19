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Мужчина под ником Denis Denis поделился с пользователями социальной сети Facebook историей о халатности латвийских врачей по отношению к болезни его маленького сына. По его словам, ребенку поставили неправильный диагноз и, как результат, мальчику назначили химиотерапию. В итоге, родители вынуждены просить помощи у посторонних людей, так как на нашу медицину они положиться не могут, а врачи ошибку признавать отказываются.

"Мы много лет пытаемся добиться справедливости после установления неправильного диагноза нашему сыну Даниилу - ювенильный идиопатический артрит и назначения химиотерапии.

Более года назад мы написали заявление в Risku Fonds. Ответ мы получили даже не в установленные законом сроки- до 1 года, а через год и 1 месяц.

Прочитав его, у нас все оборвалось. Коротко - врачебной ошибки нет, родители сами идиоты. Все, абсолютно все факты перевраны, написана откровенная ложь.

[...]

Получается, что у нас можно ставить диагноз с неба, плевать на нормативы, оставлять ребенка без лечения, и не нести никакую ответственность? У нас можно лгать, чтобы скрыть ошибки? А сверху это прикрывают? Повторюсь, с момента установления лихорадки, ни один врач не поставил артрит. Они вообще этот момент старались скрыть?", - написал Денис.

Подобная ситуация в Латвии была в 2015 году - тогда маленькой жительнице Елгавы Лауме Дзалбе врачи поставили неправильный диагноз, в результате чего девочка стала инвалидом.