Эксклюзив |

Президент Латвии Раймонд Вейонис действительно пригласил Папу Римского, главу Католической церкви Его святейшество Франциска в Латвию, но официального ответа пока получено не было. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал пресс-секретарь президента Латвии Янис Сикснис.

"На данный момент мы информацию о приезде Папы Римского подтвердить не можем. Президент пригласил Папу во время своего визита в Ватикан в июне и он сказал, что с радостью бы приехал, но этому не было подтверждения. Неизвестно, когда это произойдет и произойдет ли вообще", - отметил Сикснис.

Напомним, канал TV3 со ссылкой на источники в правительстве Латвии сообщил, что на празднование 100-летия Латвийской Республики в следующем году может приехать Папа Римский, глава Католической церкви Его святейшество Франциск.

В Госканцелярии радио Baltkom отметили, что у них пока нет информации о возможном визите Папы Римского.