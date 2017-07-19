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Забастовка семейных врачей переходит на более "мягкий" формат из-за принципиальной позиции правительства в переговорах. Это в интервью радио Baltkom признала юрист Латвийской ассоциации семейных врачей Солвита Олсена.

По словам Солвиты Олсены, причин изменения формата забастовки две. Первая – забота о пациентах, которые, несомненно, страдали от забастовки.

«Семейный врач очень волнуется за своих пациентов. Было ясно, что пациенты не могут получить услуги здравоохранения в других местах», - пояснила Олсена.

Вторая же причина – принципиальная позиция правительства на переговорах с медиками.

«Правительство сказало: все, это наше окончательное предложение. И мы дальше с вами разговаривать не будем и ничего другого не предложим. В такой ситуации, когда диалог невозможен, нужно думать, как поступать дальше», - сказала юрист.

Как уже писал Mixnews, забастовка семейных врачей, которая идет с 3 июля, меняет форму после частичного удовлетворения требований медиков. Впредь до 1 октября семейные врачи будут предоставлять оплачиваемые государством услуги, но не более чем 20 пациентам в день.