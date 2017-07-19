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Неизвестные выкинули с балкона котенка в Риге по адресу Marsa Gatve 1. Об этом на своей странице в Facebook написала Диана Криницкая.

Девушка также приложила к посту фотографию и видео, на которых четко видны увечья, нанесенные животному.

Радио Baltkom связалось с Дианой, которая рассказала подробности произошедшего.

"Я с собакой пошла гулять в 7 утра и собака на него набрела. Он лежал под балконами, но под балконами так, что котенок сам выпрыгнуть бы не мог, это его реально нужно хорошенько так с размаха запульнуть, тогда как раз таки туда можно закинуть. Котенок был в таком состоянии, что он не мог на такое расстояние еще потом уползти, потому что он вообще лежал, ничего. Отнесла я его в ветеринарку, в ветеринарке сказали, что непонятно, то ли его машина сбила, то ли что-то с ним случилось", - объяснила Диана.

Котенка она отнесла в ветеринарную клинику, но к сожалению, он уже пребывал в агонии и его пришлось усыпить.

"Когда в клинику отнесла, там сказали, что это все - у него уже агония. Я спросила, точно ли ничего уже нельзя сделать и сказали, что нет - это уже агония. По нему видно, что он не разодранный, а упал. У него кровь из носа и что-то с зубами, видимо, прикусил себя, когда падал", - добавила девушка.

Диана дело без внимания оставлять не будет, но полностью им заняться к сожалению не сможет. Однако, ей уже вызвались помочь другие пользователи Facebook.

"Мне девушка написала какая-то, она вроде бы юрист. Она вроде как согласна этим заняться, она вроде составит все бумаги. Я завтра должна сходить в клинику забрать заключение и просто подпишу. У меня просто честно нет времени этим заниматься", - уточнила она.

Тем временем основатель приюта для животных Ulubele и руководитель портала dzivniekupolicija.lv Илзе Джонсоне рассказала в интервью радио Baltkom , как действовать в подобных случаях.

"Надо в полицию звонить. Сообщить, что за балкон, какой номер квартиры, но надо обязательно проинформировать полицию, поскольку это нарушение правопорядка - жестокое обращение с животными. Однозначно, что надо сообщать в полицию," - заявила она.

Фото: wikipedia.org