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Новая партия, которая будет создана пятью депутатами вышедшими из "Единства", будет центристской c ярко выраженной проевропейской позицией, которая не делит людей по национальному признаку. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал депутат Сейма Интс Далдерис.

"В других европейских странах по национальному признаку не делятся члены партии, избиратели, так как европейские ценности основаны на правах человека. А мы не хотим, чтобы в нашей стране общество делилось ни по национальному признаку, ни по расовой или религиозной принадлежности. В свою очередь тенденции мировой политики ведут к тому, чтобы разделять людей именно по национальному признаку, а мы знаем к чему это приводит. Мы хотим поддерживать именно европейские универсальные ценности" - сказал Далдерис.

Напомним, что депутаты Сейма Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство", однако пока намерены оставаться в составе парламентской фракции этой партии.

Причина, почему Далдерис готов выйти из "Единства", заключается в вопросах идеологии, а именно, в партии состоят очень разные люди, что осложняет сотрудничество.

Юдин сообщил, что вышедшие из партии депутаты продолжат конструктивную работу и будут поддерживать правительство. Он рассказал, что в настоящее время идет работа над созданием новой партии, но пока воздержался назвать людей, которые в нее войдут.

В свою очередь Чигане отметила, что в политическом спектре Латвии имеется спрос на центристскую партию с четкой проевропейской позицией. Учредить ее планируется до конца лета.