Премьер Испании назвал Даугаву Двиной, чем разгневал латвийскую общественность (26)
Премьер-министр Испании Мариано Рахой, побывавший в Латвии с визитом, разгневал латвийскую общественность своей публикацией в социальной сети Twitter.
Будучи в Риге, испанский политик решил совершить утреннюю пробежку перед тем, как отправится в Адажи навестить испанских солдат, служащих в батальоне НАТО.
Пробежавшись вдоль берега Даугавы, Рахой выложил фото в Twitter, назвал Даугаву Двиной, чем вызвал возмущение пользователей, среди которых были в первую очередь латвийские политики.
"Хорошо позаниматься спортом, наслаждаясь видом Двины в Риге. Сегодня встреча с испанским контингентом в Адажи", - написал премьер Испании.
Un buen rato de ejercicio disfrutando de las vistas del Dviná, en Riga. Hoy estaremos con el contingente español del Destacamento de #Adazi pic.twitter.com/nySmTNRZnJ— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 июля 2017 г.
Первым отреагировал на публикацию депутат Европалрамента Артис Пабрикс.
"Премьер-министр Испании, добро пожаловать в Ригу, но название реки Судьбы Даугава".
Депутат Сейма Вейко Сполитис также попросил испанского премьера не называть Даугаву Двиной.
"Даугава, пожалуйста:)", - написал политик на испанском, адресовав свой твит также посольству Испании в Латвии.
В свою очередь публицист Рита Эвы Нашениеце была более категорична.
"Двина - это было в Российской империи. Эту реку называют Даугава D-A-U-G-A-V-A", - написала Нашениеце.
Также на ошибку премьера указал и публицист Отто Озолс. В социальной сети Facebook он буквально пристыдил испанского политика, указав, что бюро премьера Испании до сих пор пользуется картами российской империи.
Рахой находился в Латвии с официальным визитом 18 июля. Днем того же дня он встретился с премьер-министром Марисом Кучинскисом и обсудил с ним двусторонние отношения Латвии и Испании, политику безопасности, актуальные вопросы НАТО и ЕС.
Премьер-министр Марис Кучинскис во время встречи со своим испанским коллегой высоко оценил вклад Испании в укрепление безопасности в регионе.
Испания относится к числу стран, формирующих батальон НАТО в Адажи. Возглавляемое Рахоем государство отправило в Латвию 310 военнослужащих, 15 танков Pizarro и шесть бронемашин Leopardo. С мая по август Испания уже в четвертый раз выполняет функцию патрулирования воздушного пространства стран Балтии, которую обеспечивают 130 военнослужащих и четыре самолета F18.