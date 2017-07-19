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Премьер-министр Испании Мариано Рахой, побывавший в Латвии с визитом, разгневал латвийскую общественность своей публикацией в социальной сети Twitter.

Будучи в Риге, испанский политик решил совершить утреннюю пробежку перед тем, как отправится в Адажи навестить испанских солдат, служащих в батальоне НАТО.

Пробежавшись вдоль берега Даугавы, Рахой выложил фото в Twitter, назвал Даугаву Двиной, чем вызвал возмущение пользователей, среди которых были в первую очередь латвийские политики.

"Хорошо позаниматься спортом, наслаждаясь видом Двины в Риге. Сегодня встреча с испанским контингентом в Адажи", - написал премьер Испании.

Un buen rato de ejercicio disfrutando de las vistas del Dviná, en Riga. Hoy estaremos con el contingente español del Destacamento de #Adazi pic.twitter.com/nySmTNRZnJ — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 июля 2017 г.

Первым отреагировал на публикацию депутат Европалрамента Артис Пабрикс.

"Премьер-министр Испании, добро пожаловать в Ригу, но название реки Судьбы Даугава".

Депутат Сейма Вейко Сполитис также попросил испанского премьера не называть Даугаву Двиной.

"Даугава, пожалуйста:)", - написал политик на испанском, адресовав свой твит также посольству Испании в Латвии.

В свою очередь публицист Рита Эвы Нашениеце была более категорична.

"Двина - это было в Российской империи. Эту реку называют Даугава D-A-U-G-A-V-A", - написала Нашениеце.

Также на ошибку премьера указал и публицист Отто Озолс. В социальной сети Facebook он буквально пристыдил испанского политика, указав, что бюро премьера Испании до сих пор пользуется картами российской империи.

Рахой находился в Латвии с официальным визитом 18 июля. Днем того же дня он встретился с премьер-министром Марисом Кучинскисом и обсудил с ним двусторонние отношения Латвии и Испании, политику безопасности, актуальные вопросы НАТО и ЕС.

Премьер-министр Марис Кучинскис во время встречи со своим испанским коллегой высоко оценил вклад Испании в укрепление безопасности в регионе.

Испания относится к числу стран, формирующих батальон НАТО в Адажи. Возглавляемое Рахоем государство отправило в Латвию 310 военнослужащих, 15 танков Pizarro и шесть бронемашин Leopardo. С мая по август Испания уже в четвертый раз выполняет функцию патрулирования воздушного пространства стран Балтии, которую обеспечивают 130 военнослужащих и четыре самолета F18.