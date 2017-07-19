Алена Остапенко запечатлена гуляющей по Старой Риге (26)

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Эксклюзив | 19 июля 2017 года, 19:20

Латвийская теннисистка Алена Остапенко, окончив выступление на Уимблдонском турнире, прилетела в Латвию и теперь ее можно встретить прогуливающейся по улицам Старой Риги.

Корреспондент Mixnews повстречал Остапенко на улице Аудею в компании молодой девушки.

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Напомним, на Уимблдонском турнире Остапенко добралась до четвертьфинала, в котором уступила американке Винус Уильямс. Последняя в финале турнира уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

В ходе недавней пресс-конференции в Риге Остапенко заявила, что не хотела бы переезжать на постоянное место жительство в другую страну, она считает Ригу своим домом.

"В Риге бываю редко, но когда приезжаю, мне очень нравится проводить здесь время, стараюсь оставаться здесь как можно дольше. Тут моя родина и мне не хочется переезжать в какое-то другое место", - сказала Алена.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп и стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема".

Комментарии 26
Zoya Polynova1 час назад
И что??????
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Zoya Polynova1 час назад
Maris Morkans что супер? Что за бред караулить человека? Она может гулять, где хочет.
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Margarita Dubova1 час назад
Невероятно, она тоже ходит по улице?!
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