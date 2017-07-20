Эксклюзив |

Профессиональные средства массовой информации (СМИ) должны показывать ситуации с разных сторон, но это не является панацеей. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал медиаэксперт, преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета Роландс Тярве, комментируя исследование, согласно которому латышское и русское медиапространства в Латвии по-прежнему разделены.

"Важно показать все стороны, но это не может стать панацеей. То есть нельзя заявлять, что если покажем все стороны, то все будет хорошо. Латышским СМИ не надо притворяться, что у нас нет Пурвциемса, а в Даугавпилсе постоянно митинг проходят, а русским - что в Латвии нет Валмиеры или Цесиса. Они должны рассказывать обо всех местах и особенностях, а не разводить дискуссии "прав - не прав" и геополитические вопросы. Люди, которые интересуются большой политикой, будут искать информацию в тех СМИ, которые ближе им по взглядам", - отметил он.

Напомним, согласно результата результатам масштабного исследования, заказанного Министерством культуры, латышское и русское медиапространства в Латвии по-прежнему разделены.

Жителей Латвии попросили ответить на вопрос: на каком языке они обычно используют средства массовой информации. 63% назвали латышский язык, 32,3% - русский, а 0,3% заявили, что пользуются обоими языками в одинаковой мере.

Латышскоговорящее население читает, смотрит или слушает СМИ на латышском языке, а русскоязычное - СМИ на русском языке, из чего авторы исследования делают вывод, что медиапространства в Латвии разделены.