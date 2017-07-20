Юрканс: народом, который живет в страхе, легко управлять (3)

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Эксклюзив | 20 июля 2017 года, 11:33

Разговоры об опасности для Балтийских стран российско-белорусских учениях "Запад 2017" способствуют милитаризации общественного мнения. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экс-министр иностранных дел Янис Юрканс. По его словам, таким образом, правительство пытается оправдать огромные военные расходы.

«Уже некоторое время в Латвии идет процесс милитаризации общественного мнения. Для этого процесса, конечно, нужен враг. Для Латвии это легко – враг тут же под боком, это наш восточный сосед Россия», - пояснил Янис Юрканс.

По словам эксперта, сам процесс милитаризации необходим прежде всего для оправданий больших расходов на оборону.

«Народом, который живет в страхе, очень легко управлять», -подчеркнул Юрканс.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал Белоруссию к более тесному обмену информацией о предстоящих в сентябре учениях "Запад-2017".

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад" пройдут в сентябре 2017 года. На проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 году, как утверждается, отрабатывалось нападение на Балтийские страны и Польшу.

Комментарии 3
Eliza 29 минут назад
«Народом, который живет в страхе, очень легко управлять» - у нас народ живет не в страхе от соседа, а в ужасе от действий наших продажных и продавшихся власть имущих. Вот они то и живут в страхе, что могут потерять свою кормушку, ими то и управляют кукловоды.
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Негражданин истории успеха3 минуты назад
Пугать граждан истории успеха надо миллионом солдат в телогрейках , с автоматами ППШ наперевес. Они бородатые , в зубах у них ножи , на ногах кирзовые сапоги.
Пугать следует регулярно , чтобы не расслаблялись.
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Не Лоялен5 минут назад
Согласен с вами на все 100!Только полный идиот у нас свято верит в то,что Россия собирается нападать на Латвию!В это верят одно из двух,либо конченные русофобы,либо депутаты вроде Мурнице!Хотя один хрен что русофоб,что идиот,что депутат)Любой нормальный человек понимает,что России Латвия на хрен нужна,а то что творят политики,это тупо показуха,и попытка очередной раз Русских выставить в роли быдла!
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