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Разговоры об опасности для Балтийских стран российско-белорусских учениях "Запад 2017" способствуют милитаризации общественного мнения. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экс-министр иностранных дел Янис Юрканс. По его словам, таким образом, правительство пытается оправдать огромные военные расходы.

«Уже некоторое время в Латвии идет процесс милитаризации общественного мнения. Для этого процесса, конечно, нужен враг. Для Латвии это легко – враг тут же под боком, это наш восточный сосед Россия», - пояснил Янис Юрканс.

По словам эксперта, сам процесс милитаризации необходим прежде всего для оправданий больших расходов на оборону.

«Народом, который живет в страхе, очень легко управлять», -подчеркнул Юрканс.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал Белоруссию к более тесному обмену информацией о предстоящих в сентябре учениях "Запад-2017".

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад" пройдут в сентябре 2017 года. На проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 году, как утверждается, отрабатывалось нападение на Балтийские страны и Польшу.