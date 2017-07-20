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Латвийская система школьного образования крайне неэффективна: мы тратим на школьников слишком много, а получаем слишком слабый результат. Об этом в эфире радио Baltkom заявил эконом-географ Янис Турлайс, один из авторов исследования, на котором базируется затеваемая министерством образования и науки (МОН) реформа школ.

«Уже сейчас Латвия тратит на одного школьника больше денег, чем в среднем по Европе – примерно в 1,1 раза. Но уровень образования выпускников при этом ниже среднеевропейского. Мы работаем очень неэффективно», - считает эксперт.

Значительную часть средних школ действительно нужно закрыть, а статус средних оставить только у тех заведений, которые дают хорошее образование. Критерий качества образования должен играть ключевую роль, уверен Янис Турлайс.

«Также я настаиваю на мнении, что в городах с населением больше 50 тысяч человек в средних школах должно быть не один-два, а как минимум три параллельных класса, чтобы там могли реализовывать специализированные программы обучения – с упором, к примеру, на естественные или гуманитарные науки», - отметил Янис Турлайс.

Предполагается, что переходный период для полной реализации реформы составит 3-5 лет, и никто из тех, кто уже пошел в 10 класс, не будет вынужден менять школу.