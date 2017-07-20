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Если рекомендованная Министерством образования реформа состоится, и в Латвии останется только 130 школ, то во многих местах страны просто исчезнет возможность получить среднее образование. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Гунтис Хелманис.

"Мы получили для изучения законопроект об образовании и к 26 числу готовим отзывы. У нас есть очень много возражений. Главная проблема, на наш взгляд, что министерство с одной меркой подходит ко всем школам Латвии - к столичным, и к региональным, хотя даже недавняя история с введением коэффициентов показала, что это ошибка. То, что годится для Риги, может совсем не подойти для малых самоуправлений и наоборот. Возможно, в столице и удастся более ли менее удачно оптимизировать сеть средних школ, но во многих регионах возможность получить среднее образование просто исчезнет. Это только одно возможное негативное последствие предлагаемых изменений, все же результаты реформ сейчас предсказать невозможно", - подчеркнул Хелманис.

В свою очередь председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага в интервью радио Baltkom сообщила, что профсоюз даже не пригласили для участия в рабочей группе по обсуждению реформы школьной сети.

"К сожалению, правительство в очередной раз пытается реализовать реформу не привлекая к дискуссии наш профсоюз и другие организации. Мы согласны, что реформа нужна, но ее нельзя продвигать без оглядки на то, с чем после реорганизации учебных заведений столкнутся педагоги, директора и обслуживающий школы персонал. И нельзя думать о школах только как об учебных заведениях, надо помнить об их важнейшей социальной роли, особенно в регионах", - заявила Ванага.

Напомним, как ранее заявил экономист-географ Янис Турлайс, количества школьников в Латвии достаточно для комплектации всего 130 средних школ.