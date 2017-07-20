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Несмотря на то, что общая статистика рождаемости по Латвии остается отрицательной, в Рижском роддоме работы хватает. Об этом в эфире радио Baltkom заявила врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова.

"Не думаю, что общая статистика за год покажет более положительный результат. У нас на протяжении многих лет рождаемость только снижается. При этом она снижается везде. Но, думаю, что мы без работы не останемся. Лично на нашей работе этот показатель сильно не отражается, у нас количество родов остается стабильным. В год принимаем около семи тысяч, то есть ежемесячно более 500, в прошлом году были такие же цифры", - сказал Мыскова.

Напомним, согласно данным Центрального статистического управления, в первом полугодии текущего года зарегистрировано 10 175 новорожденных, что по сравнению с тем же периодом годом ранее на 990 детей меньше.