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В последние годы у родителей стало доминировать желание выбрать не ближайшую к месту проживания школу для детей, а лучшее учебное заведение, но это могут себе позволить лишь состоятельные люди, такую точку зрения об оптимизации сети школ в интервью радио Baltkom высказала директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета, профессор факультета социальных наук Айя Зобена.

"Ситуация в сфере среднего образования, конечно, сложная, и как во многих других сферах здесь надо решать проблемы, которые развивались очень долгое время. Я думаю, что оптимизация школ уже давно планировалась. Здесь очень много заинтересованных групп, которые пытаются решать свои проблемы за счет школ. Вот, например, сельские самоуправления. Для них самое важное, защищая школы, сохранить рабочие места. Хорошие рабочие места - учителя, персонал, который обслуживает школу... А самое главное - интересы детей, которые учатся, для которых важно получить как можно лучший уровень образования", - отметила социолог.

Зобена также пояснила, что проблема недобора детей в школах отчасти обусловлена тем, что детей из состоятельных семей родители отправляют в школы, которые находятся значительно дальше от их места проживания.

"Было проведено большое исследование по заказу Министерства образования и науки, которое показывает, что те родители, которые серьезно задумываются о будущем своих детей, отсылают их в школы несмотря на расстояние. Например, при многих рижских гимназиях есть общежития, где живут дети. Например, у меня дочка учится в Риге в школе, так у них треть учеников из Даугавпилса, из Талси и вообще из всяких разных мест Латвии. Оказывается, что в тех местных школах остаются в основном дети, у родителей которых нет такой возможности,"- объяснила Зобена.

Профессор ЛУ также подчеркнула, что в сельских районах наблюдается большая конкуренция между школами.

"Очень большая конкуренция в сельских районах между школами в том, чтобы привлечь учеников - это приводит к очень низкой дисциплине во время учебы. В Риге конечно ситуация другая", - сказала социолог.

В ситуации со школами в Риге Зобена выделила проблему отсутствия баланса между числом школ для нацменьшинств и школ, в которых преподают на государственном языке.

"Я думаю, что здесь как раз тоже не сбалансировано число школ с билингвальным обучением и государственным языком обучения. Это другого уровня проблема", - заявила она.

Ранее Mixnews писал о том, что количества школьников в Латвии достаточно всего для комплектации 130 школ.

Также рекомендации Министерства образования предусматривают, что в 10-12-х классах средних школ должно быть не меньше 150 учащихся. Исключение могут составить школы в отдаленных регионах Латвии.