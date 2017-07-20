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Профессиональное образование в Латвии сделало большой шаг вперед, однако система должна быть выстроена таким образом, чтобы после получения среднего образования молодые люди продолжали учебу в высшем учебном заведении. Об этом в эфире радио Baltkom заявил директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис.

"В профессиональном смысле сегодня наши молодые люди могут получить более хорошее образование, чем вчера. При этом очень важно, чтобы после школы они имели возможность учиться в университетах. Если мы будем терять какой-то процент тех, кто продолжает учебу в университете, то, как мне кажется, мы будем терять наши позиции в плане глобальной конкуренции. Наши дети будут не лидерами, а исполнителями. Не хотелось бы, чтобы так вышло", - сказал Приекулис.

Он также прокомментировал сделанное в ходе пресс-конференции в Министерстве образования заявление экономиста и географа Яниса Турлайса о том, что количества школьников в Латвии достаточно для комплектации всего 130 средних школ.

"Для любого родителя важно, чтобы ребенок получил качественное образование. Я думаю, если смотреть только на цифры статистики, то мы можем потерять качество. Когда смотришь на концентрацию денег, очень важно понимать, что будет с качеством. Не знаю, смотрит ли эконом-географ на это. Ясно, что меньше детей значит меньше школ. Но очень важно анализировать, как это сделать", - сказал Приекулис.

Как указал Турлайс, нынешнего количества школьников достаточно, чтобы полностью укомплектовать 130 средних школ, а это означает необходимость преобразования по крайней мере 183 средних школ.