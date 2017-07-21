Пабрикс: Латвию не пугают российско-китайские морские учения (9)

фото

Эксклюзив | 21 июля 2017 года, 12:43

Совместные российско-китайские военно-морские учения, которые пройдут в Балтийском море, никакой угрозы для стран Балтии не представляют. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил экс-министр обороны и бывший глава МИД Латвии, а ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс.

"Эти военные учения никак не угрожают балтийским государствам. Они носят больше показательный характер, так как Россия старается улучшить свои отношения с Китаем. К тому же военные обеих стран уже встречались в акваториях Желтого, Японского и Южно-Китайского морей. Китай также заинтересован в том, чтобы показать себя как сильное государство. Китайцы открывают военные базы даже в Африке", - подчеркнул Пабрикс.

Он предположил, что НАТО, возможно, ответит на такую активность российских и китайских военных кораблей в Балтийском море.

"Североатлантический Альянс ранее уже встречался с китайскими кораблями в Балтийском море. Но в последние 20 лет в этом регионе НАТО не представлял могущественную силу, и Прибалтика даже не входила в интересы альянса. Возможно, из-за нынешней асимметрии сил в Балтийском море, кораблей НАТО теперь здесь станет больше", - добавил Артис Пабрикс.

Напомним, что С 21 по 28 июля в акватории Балтийского моря пройдет 1-ый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2017". В первом этапе учений будет задействовано около десяти кораблей разнообразных классов, не менее десяти самолетов и вертолетов Военно-морского флота России и ВМС Китая.

Комментарии 9
Нос по ветру2 часа назад
Наконец-то Латвию не пугают какие-то учения. В принципе, страх - довольно бесполезное чувство. А история мальчика, который кричал "волк" - и вовсе вредная, так как если волк прийдет - никто не успеет "чухнуть". В лично моей ситуации всё просто - нужно либо не беспокоиться, либо бежать бегом, причём не зависимо кто пришёл - для мирного населения "своих" среди военных исторически никогда не было, один геморрой.
Ответить
Eliza 2 часа назад
Тогда и не истерите при пролетах в нейтральной зоне Российских самолетов и проходе Российских морских судов, а то чуть что и начинаются вопли у наших правящих - "Россия нападет".
Ответить
Viktor Pavlov2 часа назад
Ох уж этот Пабрикс, наш диванный адмирал флота, крейсер ему в бухту и якорь ему в клюз!
Ответить