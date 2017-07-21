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Совместные российско-китайские военно-морские учения, которые пройдут в Балтийском море, никакой угрозы для стран Балтии не представляют. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил экс-министр обороны и бывший глава МИД Латвии, а ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс.

"Эти военные учения никак не угрожают балтийским государствам. Они носят больше показательный характер, так как Россия старается улучшить свои отношения с Китаем. К тому же военные обеих стран уже встречались в акваториях Желтого, Японского и Южно-Китайского морей. Китай также заинтересован в том, чтобы показать себя как сильное государство. Китайцы открывают военные базы даже в Африке", - подчеркнул Пабрикс.

Он предположил, что НАТО, возможно, ответит на такую активность российских и китайских военных кораблей в Балтийском море.

"Североатлантический Альянс ранее уже встречался с китайскими кораблями в Балтийском море. Но в последние 20 лет в этом регионе НАТО не представлял могущественную силу, и Прибалтика даже не входила в интересы альянса. Возможно, из-за нынешней асимметрии сил в Балтийском море, кораблей НАТО теперь здесь станет больше", - добавил Артис Пабрикс.

Напомним, что С 21 по 28 июля в акватории Балтийского моря пройдет 1-ый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2017". В первом этапе учений будет задействовано около десяти кораблей разнообразных классов, не менее десяти самолетов и вертолетов Военно-морского флота России и ВМС Китая.