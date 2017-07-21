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В Вецмилгрависе, в ночь с 20 на 21 июля, в рыболовном магазине злоумышленник разбил окно, пытаясь попасть внутрь помещения. Торговая точка находится на первом этаже многоквартирного дома. В результате сработала сигнализация, на звук которой среагировали жильцы дома и вызвали полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, обнаружив злоумышленника в момент кражи товара. Мужчину задержали и доставили в Госполицию.

Как рассказала сотрудница магазина порталу Mixnews, помещение было все в крови.

"Судя по разбитому окну, мужчина проник в магазин через него. В результате он сильно порезался. Весь пол был в крови. Владелец магазина полночи ее отмывал", - рассказала продавец.

Очевидец отметила, что мужчина находился в неадекватном состоянии и пытался своровать катушки и лески.