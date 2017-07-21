Полиция задержала вора в рыболовном магазине (2)

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Эксклюзив | 21 июля 2017 года, 14:01

В Вецмилгрависе, в ночь с 20 на 21 июля, в рыболовном магазине злоумышленник разбил окно, пытаясь попасть внутрь помещения. Торговая точка находится на первом этаже многоквартирного дома. В результате сработала сигнализация, на звук которой среагировали жильцы дома и вызвали полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, обнаружив злоумышленника в момент кражи товара. Мужчину задержали и доставили в Госполицию.

Как рассказала сотрудница магазина порталу Mixnews, помещение было все в крови.

"Судя по разбитому окну, мужчина проник в магазин через него. В результате он сильно порезался. Весь пол был в крови. Владелец магазина полночи ее отмывал", - рассказала продавец.

Очевидец отметила, что мужчина находился в неадекватном состоянии и пытался своровать катушки и лески.

Комментарии 2
:)46 минут назад
Пошел мужик на рыбалку. Взял одну удочку, поллитру — так, на бережку посидеть. Сидит, нальет—выпьет. Не клюет....Уже почти всю бутылку выпил, а ни одной поклевки не было. Осталось водки чуть чуть, и тут клюет! Мужик вытаскивает, а там маленький карасик. Ну рыбак подумал — что с ним делать то? да еще с мелким. Открыл ему рот, плеснул пару капель водки, бросил обратно в воду и начал по тихоньку домой собираться. И тут как начало клевать! Мужик устал рыбу вытаскивать. Наловил полное ведерко и довольный домой идет. Слышит из ведра злобный шепот: — Ну карасик, ну с*чара…..Наливают!!! Отпускают!!!

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.49 минут назад
Хочешь помочь голодному — не давай ему рыбу, дай ему удочку. Пусть грызёт.


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