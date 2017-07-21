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Новый посол Великобритании в Латвии Кит Шеннон активно изучает латышский язык. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom. По его словам, он занимается два раза в неделю, а также старается читать латышскую прессу.

"Я готов идти в изучении латышского языка так далеко, как мне позволят мои возможности. Мне нравится учить языки и я уделяю этому много времени. Очень важно говорить на языке общества, в котором ты живешь. В данный момент у меня два урока латышского в неделю и целая куча домашней работы на выходные", - сказал Шеннон.

На вопрос о том, не опасается ли он осуждения со стороны латвийских властей в связи с тем, что посольство Великобритании также коммуницирует с обществом на русском языке, Шеннон ответил, что главное - чтобы коммуникация происходила.

"На это можно посмотреть по-разному. Когда я путешествую по Латвии, я рад общаться с людьми на том языке, на каком со мной хотят говорить", - сказал посол.

Шеннон рассказал, что в целом он владеет семью языками, среди которых португальский, французский, литовский, румынский и другие.

C 2014 года по настоящее время Шеннон, прибывший в Ригу в июне, был заместителем директора отдела Восточной Европы и Центральной Азии в британском МИД. До этого он занимал должности заместителя главы миссии и консула в Литве (2004-2008 годы), посла в Молдавии (2009-2013), заместителя директора по внешней политике в секретариате национальной безопасности (2013-2014).

Предыдущий посол Сара Коули представляла свою страну в Латвии с 2013 года и перед отъездом провела прощальное мероприятие в честь окончания своей службы.