Эксклюзив |

Эдвард Смилтенс старается «зачистить» партию от влиянии Солвиты Аболтини. Иначе ему не удастся добиться своей цели – вернуть доверие избирателей к партии "Единство". Об этом в эфире радио Baltkom заявил политолог Ивар Иябс, комментируя уход депутата Сейма Эдварда Смилтенса с поста заместителя председателя фракции.

По мнению политолога, постановка Смилтенсом вопроса «или я, или Аболтиня» имеет целью сместить Солвиту Аболтиню с поста руководителя фракции, чтобы позже она не мешала проводить реформы в партии – если Смилтенса изберут председателем всей партии "Единство" на конгрессе в августе.

"По всей вероятности, это начало более крупного конфликта и более серьезных изменений в этой партии. Как это будет продвигатся? Поживем, увидим. Это, конечно, проверка на прочность Аболтини, фракции и, что наиболее важно, самой партии. По большому счету это очень сильный ход по отношению к смещению Солвиты Аболтини. Понятно, что Аболтиня при всем ее огромном авторитете в этой партии все-таки является препятствием. Смилтенс это понимает и сейчас идет на довольно открытый конфликт с ней. Думаю, это будет довольно серьезная внутрипартийная борьба", - уверен Иябс.

Как уже писал Mixnews, заместитель председателя партии "Единство" Эдвард Смилтенс ушел сегодня с должности зампредседателя парламентской фракции "Единства".