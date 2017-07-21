Политолог: Аболтиню всерьез хотят "задвинуть" в тень (10)

фото

Эксклюзив | 21 июля 2017 года, 15:33

Эдвард Смилтенс старается «зачистить» партию от влиянии Солвиты Аболтини. Иначе ему не удастся добиться своей цели – вернуть доверие избирателей к партии "Единство". Об этом в эфире радио Baltkom заявил политолог Ивар Иябс, комментируя уход депутата Сейма Эдварда Смилтенса с поста заместителя председателя фракции.

По мнению политолога, постановка Смилтенсом вопроса «или я, или Аболтиня» имеет целью сместить Солвиту Аболтиню с поста руководителя фракции, чтобы позже она не мешала проводить реформы в партии – если Смилтенса изберут председателем всей партии "Единство" на конгрессе в августе.

"По всей вероятности, это начало более крупного конфликта и более серьезных изменений в этой партии. Как это будет продвигатся? Поживем, увидим. Это, конечно, проверка на прочность Аболтини, фракции и, что наиболее важно, самой партии. По большому счету это очень сильный ход по отношению к смещению Солвиты Аболтини. Понятно, что Аболтиня при всем ее огромном авторитете в этой партии все-таки является препятствием. Смилтенс это понимает и сейчас идет на довольно открытый конфликт с ней. Думаю, это будет довольно серьезная внутрипартийная борьба", - уверен Иябс.

Как уже писал Mixnews, заместитель председателя партии "Единство" Эдвард Смилтенс ушел сегодня с должности зампредседателя парламентской фракции "Единства".

Комментарии 10
₽&€2 часа назад
Обратно её в сточную яму, от куда и вылезла!!!
1
Ответить
алекс3 часа назад
Фильм ,,Тень,,смотрели? Аболтиня в ,,тени,,гораздо страшнее,чем в реале,притом вроде как из совета по нац.безопасности,где она глава,ее ж никто не убрал?А это ж какие ресурсы и компра на многих.
Единственное,если она сама станет ,,теневым ,,лидером ,,Единства,,но амбиции,амбиции..Дело то уже даже не в деньгах...
Ответить
избиратель2 часа назад
ГНАТЬ ОТОВСЮДУ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ ЭТУ КРАСНОГОЛОВУЮ,АЛЧНУЮ МРАЗЬ !!!
И ЧТОБЫ ЭТОЙ МЕРЗКОЙ ОСОБЫ ДАЖЕ НЕ ВИДНО,И НЕ СЛЫШНО БЫЛО.
ОНА НЕ ЛЮБИТ И НЕ УВАЖАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И СВОЙ НАРОД!
ОНА ЛЮБИТ ТОЛЬКО ВЛАСТЬ И БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!
ПОКА ТАКИЕ ОСОБИ СТОЯТ У ВЛАСТИ,СТРАНЕ-НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ СВЕТИТ !
Ответить