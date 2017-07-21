Эксклюзив |

Латвийское общество должно стать разборчивее в информационном потоке и ответственнее подходить к СМИ, которые они используют. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал медиаэксперт, преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета Роландс Тярве.

При этом, по его словам, разобщенность латышского и русского медиапространств является естественным явлением, так как язык так или иначе отражается на культуре.

"Исследование показало, что большинство людей не понимают, как информация попадает к ним, что за источник, откуда растут ноги. К сожалению, нам надо это признать, это вызов в том числе для академической среды - как научить аудиторию разбираться в этом потоке, как получать достоверную информацию. А то, что информационная среда расколота - это не новость. Если бы мы нашли точный ответ на этот вопрос, то смогли бы сделать первый шаг по сближению этих двух пространств. А то, что они разные... Все-таки формально язык отражает культуру", - сказал Тярве.

Напомним, согласно результатам масштабного исследования, заказанного Министерством культуры, латышское и русское медиапространства в Латвии по-прежнему разделены.

Жителей Латвии попросили ответить на вопрос: на каком языке они обычно используют средства массовой информации. 63% назвали латышский язык, 32,3% - русский, а 0,3% заявили, что пользуются обоими языками в одинаковой мере.

Латышскоговорящее население читает, смотрит или слушает СМИ на латышском языке, а русскоязычное - СМИ на русском языке, из чего авторы исследования делают вывод, что медиапространства в Латвии разделены.