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Новый посол Великобритании в Латвии Кит Шеннон следит за латвийскими СМИ, в том числе русскоязычными. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom. По его словам, это является частью работы посольства Великобритании.

"Каждое утро мы собираемся с сотрудниками посольства и просматриваем самые разные источники информации: электронные, социальные, печатные, радио. Это часть нашей работы - следить за тем, как преподносится информация", - сказал Шеннон.

Посол добавил, что для более эффективного изучения латышского языка, он старается больше читать на этом языке.

"Вчера, например, я смотрел Первый Балтийский канал, потому что там показывали мое интервью. На самом деле я здесь всего пару недель, я учу латышский и в основном стараюсь слушать этот язык, смотреть латышское телевидение. Я также читаю латышскую прессу, например, Latvijas Avīze и что-то из русскоязычного. Мое домашнее задание на выходные - читать журнали Ir", - рассказал Шеннон.

На вопрос, не смотрит ли он политические шоу на российских телеканалах, посол ответил отрицательно.

"Я знаю о них, но пока не смотрю. В данный момент я учу латышский", - отметил Шеннон.

C 2014 года по настоящее время Шеннон, прибывший в Ригу в июне, был заместителем директора отдела Восточной Европы и Центральной Азии в британском МИД. До этого он занимал должности заместителя главы миссии и консула в Литве (2004-2008 годы), посла в Молдавии (2009-2013), заместителя директора по внешней политике в секретариате национальной безопасности (2013-2014).

Предыдущий посол Сара Коули представляла свою страну в Латвии с 2013 года и перед отъездом провела прощальное мероприятие в честь окончания своей службы.