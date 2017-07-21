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Сегодняшнее рассмотрение законопроектов, связанных с налоговой реформой, проходило в условиях жарких дебатов, которые продолжатся на следующей неделе. Об этом радио Baltkom рассказал депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Клементьев.

"Сложно. Было много дебатов, думаю, во втором чтении они продолжатся. Комиссии на следующей неделе будут работать в полном объеме, в следующий четрвег состоится второе чтение, законы будут улучшены, потому как сегодня было много критики со стороны как коалиции, так и, естественно, оппозиции", - сказал Клементьев.

По его словам, реформа во многом благоприятно скажется на налогоплательщиках, однако она не решит главные проблемы экономики страны.

"Мы плотно работаем с законами этой реформы уже две недели и в ней есть масса позитивных вещей, например, прогрессивность. Семьи, которые воспитывают детей, получат ощутимые налоговые послабления, минимальная заработная плата также повысится. При этом, конечно, есть и отрицательные последствия - повышение акциза на топливо, алкоголь и сигареты. Это подстегнет контрабандную продукцию. Как бы там ни было, эта реформа не решает актуальные проблемы экономики Латвии", - считает Клементьев.

Напомним, Сейм сегодня, рассматривая в первом чтении пакет законопроектов, связанный с реформой налоговой политики Латвии, одобрил ряд изменений в законе.