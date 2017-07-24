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Семейные врачи Латвии продолжают так называемую модифицированную забастовку, принимая лишь часть пациентов, которым необходима медицинская помощь. Об этом радио Baltkom рассказал член правления Латвийский ассоциации семейных врачей Паулс Принцис.

"Сейчас проходит модифицированная забастовка. Мы принимаем, но не больше 20 пациентов за день и не принимаем профилактических пациентов - тех, кто просто хочет провериться. Мы оцениваем пациентов, если у них не острая ситуация, то записываем на следующий день. Так или иначе, мы с ними разговариваем, коммуникация происходит", - сказал Принцис.

Он также рассказал, что на этой неделе семейные врачи в очередной раз проведут переговоры с министром здравоохранения Андой Чакшей.

"Мы не бастуем чтобы мучить пациентов, мы хотим сами для себя сделать выводы. Нам нужно понять, что происходит, как будет дальше. До сих пор многое не ясно, министр в четверг позвала нас на собрание, мы даже не знаем, что нам там будут говорить, как будут распределять деньги. Забастовка - это политический нажим на министерство, чтобы оно не расслаблялось", - отметил Принцис.

На вопрос о том, не считает ли он, что забастовка семейных врачей провалилась, он ответил отрицательно.

"Это еще предстоит оценить, но пока мы думаем, что сам факт забастовки имеет очень большое значение. Мы доказали, что имеем такое право. До сих в Латвии это право никто не использовал. С точки зрения демократического общества мы своего добились", - считает Принцис.

Напомним, семейные врачи, начавшие забастовку в начале июля, с сегодняшнего дня переходят на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи будут принимать не более 20 пациентов в день и не будут проводить профилактику для взрослых.