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Поселившиеся на берегах Балтийского моря кормораны, или морские бакланы способны быстро сократить рыбные запасы не только Латвии, но и всей Европы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал руководитель Латвийской федерации спортивного рыболовства Гундарс Курземниекс.

"У нас в Латвии есть большая проблема, которая называется корморан. Это такая птица - морской баклан. И если он где-нибудь поселится, то это беда. Два года подряд я принимал участие в международных конгрессах, где мы также пришли к выводу, что у этих пернатых нет никаких врагов", - сообщил Курземниекс.

Он добавил, что представители польских рыболовов на конгрессах озвучили цифры ущерба от корморанов.

"Согласно этим данным, колония из 1000 птиц за три месяца съедает 25 тонн рыбы. А когда рыба заканчивается, они отправляются в новое место.

Местные рыболовы из Лапмежциемса говорят, что весной больше не будут ловить салаку. По их опыту даже сетку ставить бессмысленно", - заключил Курземниекс.

Фото/nature-alies.com