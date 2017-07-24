Эксперт: цены на молочные продукты в Латвии продолжат расти (+ОПРОС) (5)

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Эксклюзив | 24 июля 2017 года, 16:36

В Латвии продолжают расти цены на молочные продукты. В связи с дефицитом молочных жиров в Европе особенно возросли цены на масло, сметану, сливки и другие продукты. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал президент Союза молокоперерабатывающих предприятий Янис Шолкс.

«Цены на молочную продукцию зависят от ситуации на мировых рынках. Мы, к сожалению, не можем повлиять на цену, мы живем в условиях общего рынка. Больше всего выросли и, возможно, еще вырастут цены на продукты, которые содержат много молочных жиров. Это масло, сметана, сливки и так далее. Это связано с тем, что за последние шесть-семь месяцев увеличился запрос именно на такие продукты, особенно на масло. Оно продается по такой цене, какую никто из нас еще не видел. Говорить о том, как долго это может продолжаться трудно, но есть признаки, что такая ситуация продолжится», - сказал Шолкс.

Как ранее сообщила руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе, сметана с содержанием жира 25% за последние три месяца подорожала в Латвии на 11%, а сливки "Карумс" - на 10%.

Комментарии 5
дефицит..1 час назад
пусть эта красноносая шолкс,сьездит хотя бы в польшу..масло 300 гр -2 еур молоко литр 0.50 цент.и такдалее.чего добиваются эти сцуки ?
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как это достало1 час назад
Статья про необъяктивно дорожающую молочку,конечно главнее и интереснее,чем статья от СГД,о том,что половина людей получает меньше минималки,но при этом статистика от правительства говорит,что средняя зарплата почти 900 евро!. СГД раскрыло секрет,а порталом приказали убрать эти статьи,по другому не понять!Дайте честную статистику по Латвии! Хватит врать про среднюю зарплату! Люди столько не зарабатывают!
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Я1 час назад
В Литве на треть дешевле!На них мировые цены не влияют?
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