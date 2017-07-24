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В Латвии продолжают расти цены на молочные продукты. В связи с дефицитом молочных жиров в Европе особенно возросли цены на масло, сметану, сливки и другие продукты. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал президент Союза молокоперерабатывающих предприятий Янис Шолкс.

«Цены на молочную продукцию зависят от ситуации на мировых рынках. Мы, к сожалению, не можем повлиять на цену, мы живем в условиях общего рынка. Больше всего выросли и, возможно, еще вырастут цены на продукты, которые содержат много молочных жиров. Это масло, сметана, сливки и так далее. Это связано с тем, что за последние шесть-семь месяцев увеличился запрос именно на такие продукты, особенно на масло. Оно продается по такой цене, какую никто из нас еще не видел. Говорить о том, как долго это может продолжаться трудно, но есть признаки, что такая ситуация продолжится», - сказал Шолкс.

Как ранее сообщила руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе, сметана с содержанием жира 25% за последние три месяца подорожала в Латвии на 11%, а сливки "Карумс" - на 10%.