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Лидер партии No Sirds Latvijai, член бюджетно-финансовой комиссии Сейма Ингуна Судраба критически относится к налоговой реформе. Как она отметила в интервью радио Baltkom, наравне с благоприятными изменениями, реформа ударит по кошелькам налогоплательщиков.

"Мы мало увидим тех, кто приобретет. Даже если понизится налог на доход, то повысится налог на топливо и другие. Получается, что одной рукой дают, а другой отнимают. Непродуманно и повышение социального налога на 1%, который пойдет на здравоохранение. Нам не отвечают на вопрос, какие услуги будут доступны, будут ли они лучшего качества", - отметила она.

Напомним, в пятницу, 21 июля Сейм на внеочередном заседании одобрил в первом чтении пакет законопроектов, связанный с реформой налоговой политики Латвии. Заседание с несколькими перерывами длилось почти семь часов.