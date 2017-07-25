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Даже если переехавшие в Латвию россияне с точки зрения местных властей и представляют опасность политической дестабилизации, врядли приезжие будут заниматься подрывной деятельностью. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, доктор политических наук Андрей Бердников, говоря о том, что россиян, рассматривающих Латвию как страну для возможной эмиграции, стало больше.

"Граждане России, проживающие в Латвии, могут создавать опасность только с точки зрения наших правителей. Если не брать во внимание трения между двумя государствами, то никакой приезжий не станет заниматься здесь подрывной деятельностью", - отметил Бердников.

По словам политолога, внимание надо обращать на истинные причины тех людей, которые приезжают в Латвию, уезжают из страны, меняют гражданство или - наоборот - приобретают его.

"Люди переезжают и меняют гражданство по разным соображениям - практическим, материальным, этническим. А вот лишить человека негражданства - это очень странно. Как можно лишить жителя страны неполноценного статуса, как-будто он имеет какой-то престиж. Это позорное проявление способа принадлежности к государству", - считает Бердников.

Он добавил, что во многих других странах получить гражданство легче, чем в Латвии.

"В других странах получить гражданство проще, чем в Латвии. Хотя многие люди здесь родились и продолжают жить, платить налоги. Я считаю, что вопрос гражданства для всех латвийцев должен быть автоматическим", - заявил Бердников.

По мнению эксперта, демографическая ситуация в стране критическая, и русскоязычное население помогает стране держаться на плаву.

"Банальности можно повторять десять раз. Но Латвия вымирает. У нас нет ни одной политической силы, которая всерьез бы занималась проблемой депопуляции. Можно спросить у школьников, куда они будут поступать. Абсолютное большинство собираются без возвращения уезжать. Стране нужны русскоязычные латвийцы. Кто-то хотел бы, чтобы этнические латыши нарожали по нескольку детей. Но нацблок не понимает, что без русскоязычного населения это невозможно", - уверен политолог.