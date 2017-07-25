Пугачева с Галкиным уехали из Юрмалы (26)
Примадонна российской эстрады Алла Пугавчева со своим мужем шоуменом Максимом Галкином уехала в Москву, об этом сообщил корреспондент Mixnews.
Звездные супруги, проводящие очередной летний сезон в Юрмале, прибыли на Центральный железнодорожный вокзал в Риге, где сели в персональный вагон Аллы Пугачевой в поезде Рига-Москва, отправившийся в столицу России в 17:30.
Пугачева с Галкиным шли налегке, без сопровождающих их лиц. С ними не было рядом детей трехлетних Лизы и Гарри.
Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с деньми уже второй месяц проводят свой отпуск в Юрмале. Максим Галкин с удовольствием часто публикует в соцсети Instagram фотосвидетельства из отдыха.
В интервью радио Baltkom он сказал, что облегчил работу папарацци - сам фотографируя Аллу.
"Я недавно этим занялся, до этого Instagram вел администратор моего сайта, там не было такой активности, как сейчас. А три месяца назад я купил новый смартфон и решил, что надо заняться", - сказал Галкин.
По словам супруга певицы Аллы Пугачевой, таким образом он облегчил работу фотографов.
"Я немного облегчил работу папарацци. Раньше им приходилось постоянно дежурить около нашего дома, а так они могут отдохнуть", - сказал Галкин.
Что касается собственного вагона, то Алла Борисовна обзавелась им еще в 2001 году. До этого она ездила в обычных поездах, в СВ либо, в крайних случаях, летала самолетами. Вот только часто летать с годами ей стало сложнее, кроме того давно известно, что певица побаивается летать самолетами.
К своему 58-му дню рождения Алла Пугачева от руководства Российской железной дороги получила роскошный подарок - новенький вагон VIP-класса.