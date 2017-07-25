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Примадонна российской эстрады Алла Пугавчева со своим мужем шоуменом Максимом Галкином уехала в Москву, об этом сообщил корреспондент Mixnews.

Звездные супруги, проводящие очередной летний сезон в Юрмале, прибыли на Центральный железнодорожный вокзал в Риге, где сели в персональный вагон Аллы Пугачевой в поезде Рига-Москва, отправившийся в столицу России в 17:30.

Пугачева с Галкиным шли налегке, без сопровождающих их лиц. С ними не было рядом детей трехлетних Лизы и Гарри.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с деньми уже второй месяц проводят свой отпуск в Юрмале. Максим Галкин с удовольствием часто публикует в соцсети Instagram фотосвидетельства из отдыха.

В интервью радио Baltkom он сказал, что облегчил работу папарацци - сам фотографируя Аллу.

"Я недавно этим занялся, до этого Instagram вел администратор моего сайта, там не было такой активности, как сейчас. А три месяца назад я купил новый смартфон и решил, что надо заняться", - сказал Галкин.

По словам супруга певицы Аллы Пугачевой, таким образом он облегчил работу фотографов.

Вчера: уложили детей, сидим такие на пляже. Фотограф - Игорь Николаев (у него в профиле Алла на закате) #максимгалкин #аллапугачева #игорьниколаев @igor_nikolaev_music @alla_orfey A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 13, 2017 at 2:21am PDT

"Я немного облегчил работу папарацци. Раньше им приходилось постоянно дежурить около нашего дома, а так они могут отдохнуть", - сказал Галкин.

Гарик - парикмахер. Лиза и Гарик борются за место на папе #стригунаходу #безработынеостанусь #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 27, 2017 at 11:02am PDT

Что касается собственного вагона, то Алла Борисовна обзавелась им еще в 2001 году. До этого она ездила в обычных поездах, в СВ либо, в крайних случаях, летала самолетами. Вот только часто летать с годами ей стало сложнее, кроме того давно известно, что певица побаивается летать самолетами.

К своему 58-му дню рождения Алла Пугачева от руководства Российской железной дороги получила роскошный подарок - новенький вагон VIP-класса.